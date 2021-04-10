Smart2Go首席海外置業顧問兼合伙人Derek Yip表示，有香港家庭以約560萬港元購入一間4房平房作自住用途。物業位於英國雷丁RG6區，成交價為52.5萬英鎊（約559萬港元），屬永久業權。

物業樓高兩層，樓上有兩睡房及一個浴室，天然光線充足。地下設有兩廳兩睡房﹑一廚一浴室。另設特大後花園，花園中設有溫室、小水泉，以及小木屋，全屋包括花園均打理得宜，不用額外翻新。

物業位於雷丁RG6區，開車至雷丁市中心僅約10分鐘，區內更有Maiden Erlegh及Highwood自然保育區。使用公共交通十分方便，附近有多條巴士線，住客只需半小時可直達市區。物業鄰近有多間著名中小學。其中兩所Grammar Schools在GCSE成績排名頭十名，距離雷丁大學亦只需五分鐘車程。

Derek補充指，英國雷丁熱門地區二手物業以RG4及RG6等區自住為佳，當地治安較好，擁有傳統優秀校區網絡，亦受本地人歡迎。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！