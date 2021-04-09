【本報訊】阿里巴巴（9988）旗下《南華早報》傳出裁員消息。有《南早》員工內部信流出，顯示行政總裁劉可瑞（Gary Liu）表示，旗下部門年內將進行改組，其中料有4%員工受影響或被裁，裁員不涉及編採部門。

據電郵指，集團每年皆會檢視公司架構，下周一起將開展架構重組，其中產品部及科技部將合併為同一部門，企業訂閱及商業夥伴部將合併，亦有部份人手及工作調動，預料當中將造成人手重叠，將盡力為受影響的員工安排新職位。據報，《南華早報》去年曾要求月薪超過2萬元的員工放無薪假、管理層減薪及有個別部門曾裁員。

雖然集團背後有母企阿里這家科網巨無霸作後盾，惟《華爾街日報》上月引述消息人士指出，中國官員對於阿里持有一系列媒體股權或投資感到震驚，擔心阿里對國內輿論的影響力，要求阿里擬定大幅縮減媒體持股的計劃。

于品海再質押南海持股

另外，網媒《香港01》創辦人于品海再質押南海控股（680）持股，權益披露顯示，其南海淡倉於周三（7日）達38.14%，增加了6.48個百分點，涉約44.46億股用作抵押，暫未顯示承押人，以昨日收市價0.053元計，該筆押股市值約2.36億元。