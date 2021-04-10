比特幣今日突急升，升穿61,000美元，挑戰歷史新高。根據Coindesk報價，比特幣中午1時曾升至最新61,029美元，距歷史高位61,712美元，只差不足700美元；在過去24小時內升，比特幣升幅達4.2%，總市值1.14萬億美元，最新價格為60,600美元水平。

上周著名對沖基金經理Mike Novogratz曾指繼續看好比特幣，預料加密貨幣佔全球財富將由0.5%，增至今年年底1%。他透露自己正做空5年期美國國債，以對賭各國央行會因經濟復蘇而轉為收水，更謂「每個看好比特幣的人，事實上都應該做空5年期國債。」他同時押注Facebook，因為預計這社交媒體巨頭本季度將推出Novi數碼錢包，勢帶動24億用戶連接到加密貨幣領域。

美國虛擬貨幣交易平台Kraken CEO Jesse Powell近日亦指，認為比特幣今年底的價值將相當於一部林寶堅尼跑車，「現時一枚比特幣能買一架Tesla Model 3，今年底將能買一架林寶堅尼，而後年更能買一架布加迪。」

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