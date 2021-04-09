英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）在最新財政預算中宣佈今年四月開始推出Help To Buy計劃，由政府擔保為國民向借貸公司申請按揭貸款，以購買房屋自住，成功申請者首期只需5%，相較之前只有首置客才能享此低首期按揭，新政策將不設此限，但不適用於buy to let及增持人士，非首置客只能樓換樓。

在新政策下，政府為按揭公司包底，如遇呆壞帳政府將補貼最高房價的80％，擔保的有效期最長為七年， 辛偉誠相信可進一步做到「租者置其屋」，但只適用價格60萬英鎊以下的交易，暫實行至明年12月31日。

因新政沒要求申請人必須有永久居留權，BNO簽證持有人按理亦合資格申請，但仍有待正式公佈。惟需注意英國對「首置」定義嚴格，香港已持有過物業亦不算首置，必須證明是以樓換樓才合乎申請資格。因申請前需簽署在全球沒曾持有過物業的聲明，財務部與香港稅局亦有互通資訊協議，故很難偷雞。如當局揭發申請人簽署虛假聲明，除按揭即時作廢物業被收回，亦干犯英國使用虛假文書罪，最高可監禁十年。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，如港人到英國申請高成數按揭（即9成半），必須為自住用途，並具有當地工作證明。即是說，準業主需要在當地有一個住址，以及實質上在當地打工，申請才有機會獲接納。因此，如港人是用太空人方式移英，即自己繼續留港工作，配偶及其子女移英，買樓就做不到9成半按揭，只能最多7成半。

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