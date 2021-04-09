【本報訊】樓市交投熾熱，帶動相關物業升值。中信泰富早前開出天價車位價單的嘉道理道豪宅項目Kadooria，最新資料顯示，「大美人」李嘉欣以501.6萬元買入B1層一個車位，高出同區新盤車位逾三成。

資料顯示，Kadooria B1層52號車位，由李嘉欣（REIS MICHELE MONIQUE）以501.6萬元買入，成交日期為4月8日，即相關發展商推出八八折優惠後的交易，該車位原本開價為570萬元。而李嘉欣於2018年豪斥7,620萬元購入嘉道理道119號高層，呎價4.5萬元。

另外，Kadooria還有兩個車位成交，均分別原值560萬元，八八折後成交金額為492.8萬元，其中一名買家為「麻雀館大王」長子石炳祥。

貴同區新盤車位逾三成

中信泰富旗下何文田豪宅Kadooria早前因銷售車位引發業主與發展商爭拗，車位價單定價最高達570萬元，與業主透過第三方公證行得出的車位估值差距高達47%，最終發展商願意轉軚，推出八八折優惠。

不過，當時有業主指坊間測量師行最高估值約為370萬元，即上述成交仍然最少較市值高出逾33%。

對照同於嘉道理道的信置（083）新盤St. George’s Mansions，其去年推出的89個車位價格，普遍介乎350萬至380萬元，即上述成交高出St. George’s Mansions車位的售價最少超過三成。