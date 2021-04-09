【本報訊】由信置（083）發展的觀塘凱滙，趁項目基座商場「裕民坊」近日開幕，加推17伙應市。一手住宅銷售網顯示，包括12伙三房戶及5伙連平台特色戶，實用面積介乎500至962方呎，定價1,426萬至2,719.5萬元，呎價26,505元至29,326元。建築期付款最高折扣樓價15%，折實價1,212.1萬至2,311.6萬元，呎價22,529元至24,927元，折實平均呎價23,368元。是批單位落實於本月13日（下周二）公開發售。

泓碧天池屋4,200萬成交

另外，項目昨日售出5座6樓H室，實用面積722方呎，成交價1,650.29萬元，呎價22,857元。項目累售1,712伙，總套現逾214億元。

樓市交投熾熱，新盤成交價屢創新高。碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，招標沽出3座17樓B室「天池屋」，實用面積1,352方呎，連1,196方呎天台，以4,200萬元成交，呎價31,065元。單位上月與2座17樓B室一併推出招標，當時指引價為4,500萬元，呎價約33,284元，惟招標逾月至今被壓價300萬元才有成交，但仍創項目分層呎價新高。

此外，新世界（017）元朗新盤瑧頤20樓A1室，實用面積577方呎，向南望山景，三房間隔，以989.1萬元售出，呎價17,142元。