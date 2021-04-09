【本報訊】樓市熾熱，發展商積極部署推盤。地政總署昨日公佈2021年首季預售樓花申請，共涉及1,832個住宅單位。其中3月份新增兩份預售樓花申請，共涉及740伙單位，按月大跌逾三分之二。

地政總署公佈，3月新增兩份預售樓花申請，分別為恒地（012）旗下啟德發展項目The Henley 3期，涉及404伙；連同前兩期項目，恒地沐泰街7號項目The Henley共涉及1,184伙住宅單位。

相關地段原屬海航集團，惟其後海航財困，恒地於2018年以159.6億元向海航買入1L區3號及1K區3號用地，其中1K區3號用地即為The Henley，地段地盤面積達12.1萬方呎，最高可建樓面65.5萬方呎。

包括世茂筆架山項目

另一新增申請為內房世茂房地產（813）筆架山大窩坪延坪道9號項目1期，共涉及336伙住宅單位。

相關項目於2017年獲批興建6幢18至19層高、在4層基座之上的中密度住宅，另亦有7幢4層高、22幢3層高、在一層低層地下之上的低密度洋房，共涉及63.2萬方呎樓面面積。

至於3月批出預售樓花同意書的項目，為遠東發展（035）旗下沙田嶺洋房項目，涉及66伙，分別為62伙分層戶及4幢別墅，其中分層單位最細實用面積約1,000方呎、最大約1,500方呎，而別墅則由約2,700方呎至3,000方呎不等。