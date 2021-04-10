1974年暑假期間，我在葵涌的一間綉花廠做暑期工，認識了一班踢足球非常出色的波友。由於他們的介紹，我加入了「光華足球會」預備組，足球隊的班主是鼎鼎大名的四大探長之一「顏雄」，他的地位僅次於呂樂總探長，負責看管「黄、賭、毒」最昌盛的油尖旺地區。由於有大金主贊助經費，所以球隊時常可以往澳門，甚至遠至台灣比賽；在當時基層的社會，乘飛機已經是很大件事，更何况是「遠征軍」。由於我財政緊絀，所以最遠也只是到過澳門比賽。

在球隊裏，有一位波友，由於已經出來工作，所以財政上比較好，差不多每次都能参加「遠征軍」到台灣比賽。從他口中知悉，他每次往台灣的前一天， 顏雄的助手會為他安排一些舶來品，即是「來路」貨品，例如洋酒、名貴手錶、金鍊等，幫顏雄帶往台灣交貨。

由於是出發前的一天，波友可以有足夠的時間檢查所有要帶的「貨品」，才安心地出征。 經過好幾次的交收，如是者取得信任後，在一次飛往台灣前，那個助手藉口時間緊迫，在上機前的最後一刻，才把「貨品」交給我的波友，在離開香港時沒有甚麼問題，但到了台灣就出事了。

數天後，從報章知悉，台灣海關從波友的行李中搜出了毒品海洛英，以當時價值計超過200萬港元，再過了數月，那個波友就被槍斃了。最後，在江湖兄弟口中探聽得知，原來那個波友是被人用來「交數」的，因為香港是「賣」的一方，需要久不久就要交人，給台灣那些受賄的海關人員作交數之用，即是做了「替死鬼」。

從這件事上，使我每次外遊都提高警惕，不會幫助別人携帶任何東西，也不會在過關時帶有同情心（不是自己沒有同情心，而是防人之心不可無）。所以提醒大家，不要在過關時幫助一些陌生人、公公、婆婆，甚或是手抱嬰孩的婦孺，携帶他們的東西，因為稍一不慎，會被無辜牽連，除牢獄之災外，更甚是性命可能不保。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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