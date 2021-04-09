美國總統拜登計劃轉企業利得稅由21%提升至28%，以支持基建等政府開支，同時，財政部長耶倫推動全球企業最低稅率。去年11月以來的維穩機器又再出動，多間美國傳媒撰文指出利得稅增加對股市冇直接關係，連亞馬遜創辦人貝索亦出來維穩，表示支持加稅，加上美股正值反彈，4月維穩期未必成為跌市藉口。

不過，自從武漢肺炎衝擊後，美股反彈浪中合共三次謝世調整，事後回顧，股價仍然強勁反彈，但調整浪藉口配合股價下跌幅度，三道帶來似層層散水跡象。

例如去年6月，當時疫情仍然嚴峻，標普曾單日急跌5.9%，當時納指率先突破年初水平，市場認為反彈已經完結進入熊二，成為六月調整的藉口。同年8月Tesla及蘋果股份宣佈拆細炒風持續一個月，直至9月落實立即散水，期內下跌最多接近一成一，事後傳出日本軟銀炒燶科技股期權，平倉之下出現沽壓。

到今年2月，標普僅僅下跌5.75%，當炒科技股大跌市，普遍跌幅達兩成以上，市場將之歸咎債上升至1.7厘。及後與9月一樣發現韓國基金爆倉所知，最新美國10年期國債仍然維持1.66厘，但是龍頭科技股出現反彈，反證息率急升是藉口而非實質理據。

高盛報告指出，企業利得稅增加至28%，將會令2022年企業盈利下降9%，其中對電信服務及科技股影響最大。情況有如債息上升，市場憂慮影響科技股資金成本一樣。

現階段既得集團就企業利得稅維穩，加上美股進入反彈期，消息公佈不會直接影響股市。但隨着股價再創新高、需要調整藉口時，企業利得稅交國會表決時將令股價從高位調整。

記者：投資組

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