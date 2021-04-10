晶片荒今年成為科網界最頭痛事件，而未來3至5年，晶片將繼續主宰科技發展速度，無論手機、電動車以至航天，要脫穎而出，都要依靠最強最快晶片始能成為王者。技術層面上，最頂尖的台積電，領前中芯（981）最少6年時間，這點早於去年撰文寫過，今次所講的「距離」是指人材，或許就是中芯以至內地晶片無法逾越的原因。

中芯月初發表去年年報，裡面披露了聯合執行官梁孟松稅前總報酬達到2,881萬元人民幣（下同），當中包括送了一間2,250萬元的豪宅，成為最高報酬的一位，較董事長周子學（693萬元）及同為聯合執行官的趙海軍（632萬元）超過三倍。

梁孟松早年曾於台積電工作，2009年三星提出「3年賺到台積電10年所得」招徠，及後梁氏請辭，帶走超過20名台積電工程師，協助三星跳級研發14nm製程技術，台積電及後向梁孟松提出訴訟，最後梁孟松敗訴。2017年梁孟松出任中芯聯合執行官，讓中芯28nm製程獲利，並提升技術至14nm。

用錢收賣、直接挖角是中國近年為發展本土半導體製造業所走捷徑，結果是沒有晶片經驗的企業，打着旗號、大肆向內銀借貸千億計資金，然後聲稱找到猛人坐陣，技術不日追趕台積電。最經典就如漢弘芯半導體，投資1,280億元，並邀請台積電風雲人物蔣尚義擔任總經理，結果項目運作3年爛尾，全國唯一一部價值5.8億元的7nm光刻機也被抵押。

台積電晶片技術領先全球，所憑藉的是人材與投資。台積電截至去年底，員工總數逾5萬人，一半是專業人員進行研發，就算早年走了如蔣尚義及梁孟松骨幹成員，尚有大量本土以至海外精英替補，相反中芯等國產晶片企業，一味挖角挖角，就算如梁孟松加入後，技術亦限於14nm止步，亦即是6年前台積電的技術。台積電3nm製程技術，預計下半年試產，明年量產，技術縱拋離對手，今年資本支出仍達280億美元，較去年增62%，相反中芯今年資本開支預測為43億美元，較去年的57億美元，按年減少25%。

中芯寧願將錢投放在「個別人士」，卻減省最重要的科研資金，本末倒置，又是典型的中國學習曲線。難怪大口的馬雲亦指出，「真正底層的東西中國並沒有創新」。他說這幾年中國app創新多，比如抖音、美團、拼多多，這都只是應用，在手機和網路基礎上的應用，然而不管是網路和手機，最後還是需要運算能力，也就是晶片，「網路和智能手機都不是我們（中國）發明的，而晶片我們還落後20年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，我們還遠遠落後於人。」

馬雲愛說真話，中共卻聽不入耳，同業只會抄襲當創新，挖角當自家精英，結果就是阿Q式的自High。很多愛國者相信中芯超英（特爾）趕台（積電）不是夢，但現實是，台積電有67歲的退休年齡規限，研發高層多處於40至50歲盛年期，相反中芯梁孟松已年屆68歲、去年底加入的蔣尚義更年屆74歲，比較活力、比較人材、比較科研投入，如果中芯技術可媲美台積電，只有一個方法：武統台灣。

股榮

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