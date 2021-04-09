【本報訊】新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛在皇都戲院接受彭博專訪指，集團為加快拓展大灣區，正準備申請內地保險牌照及興建一間學校，目標是成為大灣區最大的香港發展商。自2016年起，新世界已斥資300億港元買入區內150萬平方米（約1,605萬平方呎）土地。

擬5年增36間K11品牌店

鄭志剛提到，新世界計劃未來五年內，在內地9個城市及香港開設多36間K11品牌店，令K11租賃及住宅收入實現雙位數增長。對於香港掀起移民潮，他指仍對香港樓市有信心，因中高端住宅的市場需求依然暢旺，「我們對香港非常樂觀，並將與香港共同成長。」

儘管K11受疫情影響，但商場整體銷售額於2020年下半年錄強勁增長，銷售額按年增長45%，其中香港K11下半年增長達56%，超越本港零售銷售的整體表現，並跑贏大部份內地城市。

鄭志剛認為大灣區是大市場，雖然只佔全中國人口5%，GDP卻貢獻13%，「我們着重質素，不想與同儕起牆隔開，而是想找一個好市場，向客戶提供好服務。」他又看好大灣區的年輕人口，以及越來越高的可支配收入，有利擴大內地版圖。

另外，繼「四叔」李兆基去年11月退任新鴻基地產（016）副主席後，公司另一位老臣子亦宣佈退休。據新地公告披露，現年91歲、郭老太鄺肖卿之胞弟鄺準已辭任公司執行董事，即日生效，以便能夠投入更多時間於家庭。