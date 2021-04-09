【本報訊】聯儲局主席鮑威爾稱美國經濟復蘇仍不完整，加上全球疫情未有減退，美股三大指數昨日早段走勢不一。標普500指數升穿4100點，續刷歷史新高；道指升0.3%；納指跌0.5%。白宮考慮承諾在十年內將美國溫室氣體排放量減少50%或以上，較美國先前承諾減幅提高近一倍。不過，部份清潔能源概念股回調明顯，Invesco太陽能ETF跌2%。

美國繼續有經濟數據公佈，3月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升1%；按年上升4.2%，升幅創2011年以來最大。鮑威爾周四在國際貨幣基金組織（IMF）春季論壇上稱，目前美國經濟繼續需聯儲局支持，暗示距離撤回寬鬆貨幣政策之路仍然遙遠。他指，通脹上升屬暫時性，儲局將密切關注通脹預期，將適時且有工具應對通脹。

交易員大手押注VIX

市場上出現大規模VIX期權交易，或令後市更為波動。外媒報道，美國期權市場周四早上有一名或多名交易員以總計4,000萬美元，押注有恐慌指數之稱的VIX指數將在7月升向40。Abrus Group聯席首席投資官Kris Sidial表示，隨着VIX跌至17的低水平，市場將有更多大額押注湧現；雖然過去兩個月的波幅已收窄不少，但從許多角度亦看到市場的脆弱。

外媒引述消息報道，電盈（008）主席李澤楷及Paypal聯合創辦人Peter Thiel早前成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings，擬收購印尼線上旅遊入口網站Traveloka。若Traveloka是次成功借殼上市，估值有望提升至50億美元，成為首批通過SPAC上市的東南亞獨角獸之一。