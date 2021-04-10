有人這樣認為，Bitcoin正在取代黃金，同時它也在拯救，一部分源於量化寬鬆而貧富懸殊的受害者。

事實上，不單止Bitcoin，整個加密貨幣堀起，也為許多有才華及熱誠、沒法在昔日大眾市場生存的藝術工作者，例如一些音樂人，帶來一線明亮的曙光。

因一位投資人朋友的關係，我才知道陳奐仁最近的創舉：作為首個華語音樂人，他第一次以NFT方式，在區塊鏈推出作品《nobody gets me》。

更重要是，跟Hanjin談過之後，我了解他的初衷，原是為行業探求一個突破，讓當代跟未來的華語音樂人，以不一樣的方式繼續追求理想，對此我很是佩服。

Hanjin近日在人稱「區塊鏈界eBay」的OpenSea，發佈新曲並以 7 個「以太幣」（約 11 萬港元）成交。

其加密認證作品，包括原創歌曲的 7 秒 MP4 單曲連封面、原創歌曲 24bit / 192khz 的WAV 音頻，以及與Hanjin的 1 小時zoom對話機會。重點在於，NFT同屬加密貨幣，其不可替換的特性，應用於驗證真偽和電子版擁有權十分有效。

Hanjin認為，NFT的特點在於，首先降低了音樂人嘅「生存門檻」。據說今天一個音樂人，只要有1000名「忠粉」，大約就可以基本存活，不用單靠往昔的所謂「大台」，不管是TVB或Spotify都好。

NFT有可能將音樂人的「生存門檻」，由1000名忠實粉絲，進一進下降至50人就足夠了。而我想到是，相對於今天的「分眾時代」，昔日「大眾時代」的音樂人，倒底是怎樣生存的呢？

昔日即使是歌手，也需要鍛練全方位才藝，才能脱穎而出；包括要懂得演戲、會做主持、還要遇上長䄂善舞的經理人，能替你擺平各方關係，例如爭取年度獎項，洽談各類商演價碼。至於女歌手藝手，在很久以前，為求突出甚至還需要整形之類，去改造自身「條件」。

問題是，音樂人作為藝術工作者，為什麼不可專注做好作品？選擇過簡單自由的生活？時至今天，隨著各類社交平台和NFT的普及，歌手開始有了一條昔日不存在的路徑：經營自己的粉絲社群，跟買方直接交易和獲利。

相對而言，以NFT方式發表作品，站在粉絲或支持者一方，好處是除了直接連接偶像，若他朝音樂人飛黃騰達，由素人變成下一個張國榮陳奕迅，買方既可繼續收藏作品，也可於市面直接出售獲利。

比起一味課金支持，NFT潛在的獲利空間，能吸引更多投資人參與，賦予音樂人更好條件走得更遠，還可以專注於作品。長遠而言，的確有利於築起一個可持續的音樂經濟圈，對傳承廣東歌文化也會有所幫助。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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