新地元朗站上蓋大盤即將在今年中推出，同區半新盤錄二手成交。利嘉閣地產朱子華透露，元朗譽88 2座高層B室，單位實用面積663方呎，建築面積871方呎，採三房套間隔，望開揚市景。

單位由2016年8月開始放盤，原叫價950萬元，由於有租客不設睇樓，至近日獲買家以850萬元承接，並以交吉形式沽出，減價100萬元或約10.5%，折合實用面積呎價約12,821元，折合建築面積呎價約9,759元。

據悉，原業主於2013年2月，以660.3萬元一手購入單位，持貨約8年，現轉手賬面獲利約189.7萬元，物業升值約29%。

朱子華補充，譽88本月至今累錄約3宗二手成交個案，平均成交實用呎價約13,395元，屋苑現時有約28個單位放售，叫價由680萬元起。

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