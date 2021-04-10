喺唔講道理嘅社會之下，首先申述自己立場，我非常反對禁止查察，我絕對支持資訊要自由開放，公民社會是應該要容許大眾有知情權。

立場申述完畢之後，回歸現實，我們當然不是活在一個公民社會。不過就算不是公民社會，管治依然要講規矩，決策也要考慮成本利益。明白政權顧慮，他們禁止查察背後的原因是不想公眾利用查冊機制，找到一些骯髒尷尬的機密資料，然後被公諸於世。

問題在於一刀切禁止查冊實在成本太大，即使唔係為咗踢爆、捍衛知情權，查冊在一個商業社會實在有不可抹煞的功能。

比方說，你買樓都要肯定對家的身份，有時因為稅務安排或者涉及上市公司運作，買家不一定是自然人，而是以公司身份持有。如果沒有查冊，咁樣你就冇辦法確定對家是不是公司的持有人，呢個漏洞可以觸發無數老千搵食，咁樣商業社會係運作唔到落去，因為當你連交易嘅對手方都確認唔到。

去到上市公司或者一般金融層面，當你要做收購合併，你一定要做盡職審查，做盡職審查就一定要查冊，知道公司嘅股份比較、董事身份或更多個人資料，了解公司的整個架構。如果冇咗查冊，以上所有嘢全部都做唔到，基本上一般收購合併都好難再做落去。

現今的white collar crime很重視關連交易，如果沒有查冊，上市公司之間就可以有很多神秘古怪的關連交易，幫大股東上下其手，剝削小股東。反正你搵唔到間公司最尾真正持有人係邊個，大股東可以用人頭又得，甚至乎誇張到直接持有都冇問題，反正你又唔知間公司係屬於邊個。

我當然明白非公民社會也有非公民社會的運作法則，只不過官僚實在太唔了解背後的成本代價有幾大。雖然我非常反對禁止查冊，不過我嘗試站喺官僚嘅立場，也不妨教精你們，當做一些技術探討。

官僚其實係可以提高一些查察的門檻和成本，而不用一刀切禁止查冊。原理就好像以前立法會議員要簽確認書，才可入閘，同樣的原理也可以放在公司查冊身上。例如，查冊必須清楚表明自己的身份和所屬機構，或查冊目的如何。如果查冊的目的和用途跟他本身申報的有所不同，就可以用嚟告佢失實陳述，或者好像鏗鏘集721的監製這樣處理。

如此一來，基本上一般公眾或者記者都不敢查冊了，因為成本實在非常大，但又不會妨礙一般商業運作。如果咁都唔放心，大不了你只容許某部份特定階層的人才能夠查冊，例如律師、會計師、公司秘書和大律師，這樣已經基本上消除政權大部份的顧慮了。

法家管治講述，前有國安法，後有洗黑錢條例，基本上有這兩大法律武器，政權已經玩晒。實在冇必要再做太多餘嘅嘢，我冇義務教精你，只不過有時見到啲嘢做得太蠢，忍唔住講幾句。極權管治，都係有技巧嘅。

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