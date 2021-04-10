《禮拜日睇樓》去荃灣行一趟。區內上車盤主要在荃景圍一帶，入場費仍有「4」字頭，叫價偏低，當然有辣有唔辣，事關交通不便，需要小巴及巴士接駁往返荃灣市中心。不過樓市嘅嘢，各取所需。由於銀碼低吸引不少上車客選擇，其中荃灣中心上月錄得55宗成交，按月增加近一倍，近期錄得一宗高價成交後，成交亦轉旺。

由港鐵荃灣站前往荃景圍可以乘坐小巴，車程約10分鐘，但繁忙時間排長龍。區內荃景圍街市荒廢多時，附近超市買餸選擇不多，不少街坊寧願到楊屋道街市。今次目的地荃灣中心樓齡38年至42年，是該區最多伙數的屋苑，有19座合共4,516伙，主要是一房及兩房單位。

中原地產高級客戶經理陳蒨葶表示，荃景圍3個上車盤，包括荃灣中心、荃德花園及荃威花園，3月份合共錄得71宗成交，比2月份錄得45宗，增加58%。其中成交最多屋苑是荃灣中心，3月份錄得55宗成交，比2月份錄得28宗成交，增加27宗或近一倍。近期荃灣中心18座高層E室，實用329方呎，以485萬元成交，呎價約1.47萬元，成交價創同類單位今年高價後，每天都有兩、三個盤放出，成交亦轉旺。

今次她推介荃灣中心1座低層E室，實用377方呎，叫價488萬元，呎價約1.29萬元，為大兩房單位。過往這類大兩房單位叫價成交價超過500萬元，現時業主叫價見「4」字頭。單位客廳四正，放置L形沙發、大電視櫃，仍然可以放多個櫃，或擺按摩椅。另一邊可以擺餐桌做飯廳。廚房工作台闊落，有雪櫃位及洗衣機位。這個單位業主早前翻新過廁所，為企缸設計，是明廁。所謂大兩房單位，主人房真的很大，可放一張4呎乘6呎雙人床之外，還可以放到梳妝台和衣櫃，空間感還是足夠的。細房其實一點都不小，放完床及衣櫃，仍可放到小書桌。這單位重鋪了地磚，如果要求不高的話，可以簡單髹油，做簡單裝修就可以入住。

不過根據滙豐及中銀估價分別為463萬元及479萬元，叫價比估價高5.4%及1.9%，稍為估價不足。

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