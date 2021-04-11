今日台灣《蘋果新聞網》報道，中國創新投資（1271）行政總裁向心和妻子龔青遭逃亡澳洲的共諜王立強爆料是共諜，檢調介入偵辦後，昨針對2人涉收中國國太集團吸金獲利2.03億元買入2戶台灣豪宅部分，依涉犯《洗錢防制法》起訴。 全案移審台北地院後，今再裁定2人限制出境出海8個月。

裁定指出，法官認為向心、龔青罪嫌重大，在偵查中又否認犯罪，考量兩人社經地位、經濟條件，顯然有逃亡離台、滯外不歸的可能，恐影響審判或刑罰的進行，因此仍予以限制出境、出海處分。

中國創新投資發公告指，台灣檢方起訴內容胡編亂造、充塞謊言，無端指稱中國創新、中國趨勢（8171）、向心、龔青參與「洗錢」，無視中港兩地政府金融、證券監管機構於股份買賣交易事前審批及事後稽核均認為無違法行為，台灣檢方任意起訴無辜香港居民的做法，令人震驚以及不可思議。

公司並指，台灣檢方一直以來用國安案件需向澳洲政府取得司法互助為藉口，不斷向法院聲請對向心二人延長限境處分。然幾近一年半時間，「司法互助的成果焉在？新近無端指稱向先生、龔女士涉洗錢罪，更形無稽，因為向、龔在中、港二地的行為完全合法，台灣檢方有何正當理由可能取得中、港執法部門的司法互助？」

公司指，董事局完全相信向心二人是清白的，是因政治因素「被間諜」、「被洗錢」。二人遭遇的是政治問題，不是法律問題，因此不能用普通案件看待。董事局認為向心繼續擔任公司的執行董事和董事局主席、龔青繼續擔任向心替任董事並無不妥，有關政治背景下的法律訴訟，無損二人的品格或誠信。

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