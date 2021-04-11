隨着市況回暖，近期工商物業交投回升，惟租售價格個別發展。美聯最新數據顯示，今年首季指標甲廈售價累積增約4.5%，但空置率仍然高企下，甲廈租金反彈乏力，首季跌約0.6%。

美聯工商舖報告指，受非住宅物業撤辣帶動下，不少投資者相繼入市，帶動核心區甲廈造價反彈，首季整體指標甲廈平均呎價增約4.5%；其中以上環升幅最為顯著，上月區內指標甲廈平均呎價錄約29,926元，而首季則升14.1%。

不過，甲廈棄租潮持續，不少大型金融機構相繼退租辦公室樓面，令空置率上升，為租金帶來壓力，首季指標甲廈平均呎租錄得0.6%跌幅；其中灣仔及金鐘等核心區租金，首季分別錄約9.3%及6.4%跌幅，大大跑輸市場。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，多國進行量化寬鬆，市場流動資金充裕，加上本港疫情最艱難時刻已經過去，預計商廈價格將會保持平穩。不過，寫字樓市場能否進一步反彈，仍需視乎兩地通關時間。

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