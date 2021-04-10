【本報訊】新界西樓價領先大市，個別大型屋苑二手交投加快。祥益地產袁思賢指，屯門瓏門1座高層C室，實用面積619方呎，屬三房間隔，以1,000萬元齊頭成交，若選用「林鄭Plan」最高可借樓價八成，成交呎價16,155元。袁思賢補充，原業主在2017年以888萬元入市，近4年沽貨獲利112萬元離場，單位升值12.6%。

聚康山莊14年賺530萬

另外，同區聚康山莊5座中層G室，面積531方呎，開價720萬元，經4次減價以680萬元獲承接，呎價12,806元。原業主在2007年以150萬元購入，14年間賬面大賺530萬元，升值3.5倍。

新地（016）元朗站上蓋大盤即將在今年中推出，同區譽88的2座高層B室，面積663方呎，三房套間隔。2016年8月放盤叫價950萬元，由於有租客不設睇樓，至近日獲買家以850萬元承接，並以交吉形式沽出，減價100萬元或約10.5%，呎價12,821元。原業主於2013年2月，以660.3萬元一手購入，轉手獲利189.7萬元，升值約29%。

利嘉閣地產黃金欽指，將軍澳維景灣畔8座低層G室，面積484方呎兩房。2月叫價850萬元放盤，日前以832.8萬元沽出，減價17.2萬元或約2%，呎價17,207元。原業主2010年7月以348萬元購入，持貨10年獲利484.8萬元，升值約1.4倍。

世紀21北山地產梁淑儀表示，天后維景花園A座低層7室，面積449方呎，兩房間隔。單位以785萬元獲外區首置客承接，呎價17,483元。原業主2010年12月購入自住，購入價445萬元，持貨逾10年獲利340萬元，期內升值76%。