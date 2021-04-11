港股正進入業績期，因此，炒業績成了近期回報可觀的行為，中遠海控（1919）業績公佈後，股價急升29%；重慶鋼鐵（1053）公佈業績後，股價急升24%。因此，炒業績要賺錢，必須在業績公佈前買入。

中滙（382）將於4月20日公佈半年業績，前陣子已發出盈喜，指出半年盈利至少增長30%。去年12月底，中滙公佈全年業績，盈利也是增長30%，業績公佈後，股價於兩個星期間上升30%。

現階段除了炒業績，如果有足夠的耐性，也可以投資於PB值偏低的股，博私有化，去年，我就博中會德豐私有化。

要賭私有化，每股資產淨值與股價之間的折讓率當然是最重要的考慮因素，其次要考慮私有化過程中，大股東得籌備多少現金，金額太大則不易進行，也因此，會德豐私有化建議是每股付現金12元加1股九倉集團（004）及1股九倉置業（1997）股票。

現金加股票的概念也許也適用於太古集團，即太古A（019）與太古B（087）、大股東同樣可以以現金加太古地產（1972）來私有化太古A及太古B。當然，另一個可能性是太古集團私有化太古地產，這是更容易做得到的事，因為太古集團持有82%的太古地產股票，而太古地產更是早在1984年就曾經成功地私有化，然後於2012年才再度上市。

目前，太古集團持有的82%太古地產的市值高達2,383億元，已高達太古A加太古B的總市值850億元，而太古地產本身的市值與淨資產值之間也有52%的折讓，雙重的折讓是巨大的私有化誘因。

因此，不論是太古A、B或是太古地產，都有很強的私有化誘因。

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