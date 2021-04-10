美股4月踏入首季業績期，經歷首季科技股為首的股份跌到殘，只要業績符合公司目標，股價回升機會不低。業績預告及行業趨勢顯示，首季在雪災及半導體短缺下仍無阻企業銷情，新舊當炒板塊半導體、電動車及銀行股，隨時是升幅源頭。

1) 半導體業需求大

半導體股普遍將於4月中後及5月公佈業績，龍頭之一的三星電子已搶先發盈喜，在智能手機、家電及電視銷量報捷下，預計首季經營利潤按年增長44%，不過晶片業務利潤預計下跌20%，主要因美國德州寒流導致工廠停產。公告顯示晶片產品的需求未有放緩，短缺未變。

半導體行業是資本密集行業，台積電資本開支250億至280億美元，三星資本開支318億美元，英特爾原先計劃2021年資本開支為190億美元至200億美元，近日公佈開設阿利桑那州代工廠預計投資200億美元，令英特爾資本開支倍翻。英特爾更加預期晶片代工市場規模在2025年達1,000億美元，而2020年市場規模只682億美元，該廠更加課金投資，令到市場憧憬更濃厚。

2) 銀行受惠債息升

今年2月至3月科技股災中，銀行股成逆市奇葩。Dealogic數據顯示，今年美國併購業務按年增長240%，新股業務按年增長1.16倍，投行收益亦增長76%。德銀預期，2023年及2024年銀行股的每股盈利增長兩成，亦預計今年下半年銀行股將受惠於貸款增長，帶動盈利。

此外，聯儲局3月底公佈，銀行暫停派息及回購的臨時措施將會於6月30日完結，意味下半年通過壓力測試的銀行將可再次回購。而且銀行股受惠債息上升，或成最佳對沖工具。

3) 揀電動車生力軍

Tesla公佈今年首季錄得破紀錄的汽車銷售，全球出售184,800部汽車，較去年同期上升超過一倍。這反映更多電動車廠投入未有加劇競爭，Tesla銷售反而更多，顯示電動車市場仍在擴張。

至於股價方面，電動車板塊是上季洗倉板塊之一，Tesla在2月至3月調整近四成，但歐美三寶福士、福特及通用汽車的股價反而突破2月高位。今年資金轉場炒有盈利股份，傳統車廠利用油車盈利支持研發新能源汽車，較符合今年市場口味，可看高一線。