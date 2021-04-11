總部在倫敦的Greensill Capital，供應鏈融資生意做得很大，是行業的翹楚，軟銀也是股東，甚至招徠前英國首相卡梅倫作為顧問。今年三月，公司卻因為財困而宣告破產。

供應鏈融資是近年非常熱門的投資品種，這些傳統上低息相對穩健的定息產品，過往只吸引一些保守的投資者。金融機構往往也通過證券化手段包裝，然後按不同信貸等級出售。我倫敦的合伙人便是這方面的專家。

有兩個誘因令供應鏈融資受投資者追捧：一是全球低息；二是很多電子平台都報稱可以用技術來減低風險：例如利用區塊鏈（blockchain）來防止造偽和追蹤文件（traceability）。但核實這些訂單和出入口文件，魔鬼都在細節中，要做到滴水不漏並不容易。

Greensill今次觸雷，據聞也是受著名印裔英國鋼鐵商Sanjeev Gupta引入的不實訂單所累。中國是世界工廠，亦是電子商貿的先驅，但也是造假能手。2019年，諾亞財富（NOAH）的客戶便曾經因為虛假買單，損失了34億人民幣。

簡單的供應鏈金融過往被稱為保理（保付代理）業務，英文叫factoring。當貿易中的賣家已經運出貨物，但因為數期關係，需要等一段時間買家才會付款，為了增加流動資金，賣家很多時都會將這些應收賬轉賣給銀行套現。銀行衡量接不接單和用甚麼價錢（折扣率）接單，會考慮買家的信用和財務狀況。一般的消費品如果買家是大牌子的話，融資比較容易。但近年我也看到一些中國大型的電訊製造商，出口器材至發展中國家，金額大、數期長、再加上買方的財務狀態一般（這是行業通病），融資並不容易。

無可否認，科技對供應鏈金融是有貢獻的。我曾經接觸過一些中國的供應鏈融資平台，他們直接和電商建立合作關係，從中拿取賣家的存貨和交易量，實時評核信貸風險。展望未來，供應鏈金融的發展空間仍然很大，不會受一兩次重大違約和造假事件影響。

張宗永

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