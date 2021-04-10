【本報訊】美股三大指數出現走勢趨同的現象，道指和標普500指數上周五齊創新高，納斯達克指數則連續兩周上揚，是自今年2月美國債息飆升引發科技股股災後首次，納指距離歷史高位不足2%。

美國科網五大巨頭備受資金追捧，包括facebook、亞馬遜、蘋果公司、微軟和Google母企Alphabet等表現向好，微軟與Alphabet前日雙雙創新高外，亞馬遜和蘋果公司收升逾2%，刺激美股三項指數高收。道指收市升297點，收報33800點，標指上周錄得四次創新高，最高曾見4129點，收市升31點至4,128點。科技股為主的納指則升70點，收報13900點。

恐慌指數逾一年新低

總結上周，道指及標指連續三周上揚，道指累升1.95%，標指累升2.71%。納指連續兩周上升，升幅為3.12%，為今年2月爆出科技股股災後首見，相對3月低位反彈逾1,500點。早前曾困擾大市的美國國債孳息回穩，上周五收報1.66厘，俗稱恐慌指數的VIX收報16.69，跌1.53%，為去年2月後最低。

《華爾街日報》專欄作家 James Mackintosh分析文章指，自今年3月初以來，投資者押注通貨再膨脹（reflation trade）交易已經出現變化，受美債息攀升影響，傳統經濟和價值型股份表現超越生化科網股。不過，美債息升勢緩和，部份資金追捧市值較大型、而且業務穩固的大型科技股。

M&G投資基金經理Eric Lonergan 表示，今年初美國國債孳息飆升，他一直購買30年期美國國債來做對沖。

5個月4萬億湧股票基金

據追蹤資金流向的統計數據顯示，全球股市「吸金力」依然。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett前日表示，按追蹤資金流向的統計數據，自去年11月以來，共5,690億美元（約4.43萬億港元）資金流入全球股票基金，多過12年來全球股票基金共錄4,520億美元資金流進。

另一方面，令多間大行蒙受巨額損失、韓裔對沖基金經理Bill Hwang旗下的家族投資基金Archegos資本管理爆倉事件餘震未了，彭博前日引述消息人士指，瑞信有意把捲入Archegos爆倉事件的對沖基金部門重組，並考慮未來數月大幅削減經紀業務與收緊融資條件。

彭博指美國國會於2008年通過《多德-弗蘭克法案》，法案指示美國證交會應建立追蹤牽涉複雜衍生品交易的實時數據，惟美證交會迄今仍未完整地建立資料庫，讓許多衍生品交易避開監管法眼。而2011年美國國會與美國證交會就家族投資基金的披露守則亦沒有設置嚴格要求，形成披露漏洞。