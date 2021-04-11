將軍澳二手持續熱鬧，其中，會德豐旗下The Parkside錄四房單位成交，成交價1,880萬元，創下屋苑銀碼新高價。

中原地產伍錦基表示， The Parkside 新錄1座低層B室，實用面積1,079方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，向西南方，享海景及未來中央大道景，業主去年9月放盤，當時叫價1,900萬元，相隔7個月輕微減價20萬元，最終以1,880萬元沽出，創屋苑分層單位新高，實用呎價17,424元。

原業主於2015年1月以1,235.5萬元買入單位，持貨6年，是次轉手帳面賺644.5萬元離場，升值52%。據了解，屋苑對上一宗同賣類型單位成交於去年8月錄得，一伙實用面積1,087呎的1座低層A室，以1,800萬元成交，是次造價較舊有紀錄高4%。伍錦基表示，THE PARKSIDE上月全月錄得5宗成交，本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價17954元。

「四房神則」深水埗南昌一號 2房720沽明賺實蝕17萬

四叔李兆基旗下恒地基產(012)，集團早年發售的深水埗南昌一號，因實用面積不足600方呎，可間出4房單位而被市場稱為「四房神則」。該盤市場錄一宗額外印花稅(SSD)最新成交，2房單位以720萬元沽出，扣除購入成本，實蝕約17萬元。

中原地產歐陽振邦表示，深水埗南昌一號中低層B室，實用面積365方呎，採2房間隔，向西南方，望公園景致，最新以720萬元成交，實用呎價19,726元。原業主於2018年4月以704萬元買入單位，持貨剛滿3年，為SSD鬆綁貨，現沽貨賬面獲利16萬元。不過，除非發展商豁免其購入時釐印費，否則扣除單位購入釐印費及沽出佣金，實際需蝕手續費約17萬元。

一線屋苑缺盤 購買力轉流二線翠豐臺

荃灣一線屋苑陸續缺盤，購買力轉投二線屋苑翠豐臺。美聯物業鍾家豪表示，翠豐臺3座中層E室，實用面積481方呎，屬2房間隔，業主原叫價758萬元，輕微減價4萬，終以754萬元沽出，實用呎價15,676元。原業主於2015年1月以537萬元購入，持貨6年，帳面賺217萬元，升40%。

由於近期荃灣區睇樓量暢旺，各大屋苑盤源開始短缺、或餘下單位質素較差，令成交量減少，最明顯愉景新城2房開始缺盤，買家轉投區內其他二綫屋苑，如翠豐臺今個月累錄8宗成交，其中2房佔去7宗。

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