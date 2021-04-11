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電子消費券｜業界：網店多僅設PayMe以及信用卡過數 建議四大營運商都申請

1小時前
掌舖聯合創辦人及行政總裁吳家嘉預料，電子消費券能刺激網購發展。

主打為零售商建立網店的掌舖，其聯合創辦人及行政總裁吳家嘉表示，公司過去申請支付寶香港及微信支付接入，因涉及Know Your Business （eKYB）企業帳戶審批，需提交真實的商戶文件，過程需時二至三星期，流程較八達通商業版慢，建議商戶申請時需要留意時間。

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現時掌舖每月活躍商戶約4萬間，吳家嘉坦言現時主流支付方法都是銀行過數、個人版PayMe以及信用卡，當中約7成更僅開設私人帳戶。因現時消費券設4種使用平台，建議網店4個平台都要申請，才可以吸納所有消費券客戶。

他預料，電子消費券能刺激本身僅以個人版PayMe以及信用卡的商戶投向電子錢包市場，因已解決支付問題，亦會刺激實體店發展網購。

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掌舖今日表示，本身公司已接入八達通及Mastercard卡（Tap & Go合作方），為配合消費券計劃部分安排，公司與Yedpay合作，在掌舖經營網店人士可經Yedpay申請，接受多個電子支付方法，當中包括支付寶香港及微信支付。

公司指，與Yedpay合作，在掌舖經營網店人士可經Yedpay申請，並能接受多個電子支付方法，亦已覆蓋所有消費券合作方。

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