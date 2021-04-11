樓市小陽春持續回氣，據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周回落24%。其中東涌映灣園以5宗成交，跑贏各區藍籌屋苑；惟鰂魚涌康怡花園則「吞蛋」作結。

中原數據顯示，十大屋苑本周末錄得19宗買賣，較上周回落24%，但屬連續8個星期穩企雙位數水平，交投尚算平穩。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上周末為復活節長假期，交投較多屬正常現象：至於本周末為長假後周末，十大屋苑錄得19宗交投已屬正常偏高水平。另外，大牛市下，二手大部份業主叫價尚算克制，少部份業主反價，買家普遍願意追價1至2%，反價多於3%即令準買家卻步，令二手交投略為放慢。

映灣園本周末錄得5宗成交，冠絕各區指標屋苑。中原地產曹嘉華表示，映灣園本周末交投明顯加快，最新成交包括5座中高層H室，實用面積986方呎，屬三房一套間隔，新近以1,100萬元易手，呎價約11,156元。原業主於2010年2月以450萬元購入物業，持貨11年，賬面獲利650萬元或逾1.4倍。

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