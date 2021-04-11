在為愛寵辦理移民的時候，主人很有可能會因受到誤導性的資訊而出現對寵物事與願違的行為。舉例說，在為寵物進行移民前的身體檢查或找代理辦理相關手續時，可能會有些代理對主人說，假若寵物是較易緊張或焦慮的話，會建議主人讓寵物使用高壓氧艙，從而降低寵物的緊張和焦慮情緒。對於這個問題，筆者也收到不少關於其效用的查詢。

到底甚麼是高壓氧治療？高壓氧艙是否真的能夠讓寵物舒緩，甚至消除牠們託運途中在機艙內的緊張和焦慮情緒呢？那我們需要先了解高壓氧艙的設備以及高壓氧治療的原理了。「寶如意」高壓氧艙的專利人是台灣中原動物醫院院長，鄧如意獸醫師所研發的一個恆壓的設施。以JYT動物高壓氧艙為例，艙內搭配1.4 ATA或以上的高壓氧機，把氧氣濃度提升至50%至70%，產生溶解型氧氣。鄧醫師指出，高壓氧治療是讓動物進入高壓氧艙內，接受1.4大氣壓以上的壓力，並同時讓動物吸入氧氣的治療方式。

高壓氧的治療原理是提高動物身體組織的氧氣濃度，促進血液循環以排除體內的毒素；利用壓力縮小動物體內氣泡的體積，從而治療氣體栓塞類的疾病；收縮血管，以改善水腫等組織腫脹的問題；利用氧氣產生過氧化物，抑制厭氧性細菌，達至殺菌的目的，促進血管新生，幫助傷口癒合。因此，高壓氧艙只會對動物的急性腦中風、腦外傷出血、傷口癒合不良、神經壓迫病變、氣體中毒、壞死性軟組織感染、腔室症候群等狀況有幫助。

這台機器的真正用途是治療，而且在進行高壓氧治療時，一般都是每天進行一次，並為時大約60分鐘。當然，實際的治療次數和時間應由獸醫師根據動物的病情而決定；而且也須洽當地配合內科治療、外科手術和傷口護理，才可產生較理想的效果。

針對這個問題，筆者特地向專門處理動物輸入和輸出的台灣行政院農委會動植物防疫檢疫局的檢疫官兼註冊獸醫師求證，請教高壓氧艙對寵物在什麼情況下可產生作用、以及對寵物所可能產生的影響。有關人士指出，一般來說，高壓氧治療是利用高濃度的氧氣治療大面積的燒燙傷、神經受損、減輕手術後的疼痛、幫助術後傷口復原等問題。高壓氧治療是不能減少動物的緊張和焦慮的。他反而建議主人應評估一下有關寵物是否適合作長途旅程。而寵物應在起飛前空腹6至8小時，以避免牠出現嘔吐和因腸道異常蠕動而造成腸發炎。

主人可能會擔心寵物空腹是否會對牠們有害。然而，獸醫師指出寵物即便三天不吃也不會影響其身體的。不過，水一定要喝，尤其是十三、四個小時（私人飛機停靠加油需時約一小時）的長途飛行，水對寵物是十分重要的。所以就是為什麼規定要在運輸籠裝上外置式的水瓶為牠提供飲用水，並且提早訓練平常沒有習慣使用外置飲水器的寵物。

他補充，高壓氧艙並不是隨便使用的，也根本不能達到模擬、預期或研判寵物在長時間託運對環境適應的效果。而且，即便主人在出發前讓寵物多次使用高壓氧艙，對於減緩牠的緊張和焦慮情緒是完全沒有效用的。台灣星羽動物醫院院長，郭奕成獸醫師更強調，假若寵物患有肺部疾病、未受控制的高血壓或氣胸，把牠送進高壓氧艙就等同於把牠送死，所以主人得諮詢專業獸醫師的意見，不要跟之前照x光的事件一樣，人云亦云，隨便讓寵物使用高壓氧艙。一方面保證寵物不致誤進枉死城，另一方面也不會誤花冤枉錢。

說到底，花了冤枉錢事還小，把心愛的寵物親手送上死地卻會讓主人自責一輩子。為免抱憾和誤墮圈套，主人在為其寵物安排移民時，務請清楚了解每台醫療器材的正確使用方法。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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