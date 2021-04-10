英國經濟在武漢肺炎疫情肆虐下重創，加上4月將開徵海外買家稅，令當地不少新樓盤近日開始出現乏人問津情況。有銀行及按揭公司睇準英國政府開放BNO簽證，免卻新移英港人提供半年英國住址證明及本地信貸報告，以便申請按揭買屋自住。業界相信有助抵英港人置業，並刺激英國經濟在疫情過後加快復蘇。

英國移民顧問公司董事彭應權指，有本地銀行及按揭公司開始放寬BNO港人申請本地按揭要求，並已有成功案例，其中兩個新盤位於Essex及Chesterwell。

可提供港住址證明

記者以剛抵英的BNO簽證持有人身份，致電英國兩間銀行Halifax及滙豐查詢購買自住單位按揭。Halifax職員表示BNO申請人剛抵英國，明顯無長期逗留英國及本地信貸報告，如要申請按揭，可向銀行提供之前3年的香港住址證明、就業及銀行紀錄。她又補充說申請人需提供一個本地銀行戶口及本地就業證明，以確保還款能力。

記者再致電英國滙豐銀行，職員表示暫時未有在申請按揭上有任何修改。BNO簽證持有人可以申請非英國居民按揭， 首要條件是必須在英國居住及工作12個月或以上方合資格申請，另外亦要開設一個英國本地銀行戶口。

英國按揭顧問公司Online Mortgage Advisor常務董事Pete Mugleston稱，有按揭公司的確已放寬BNO簽證持有人按揭要求，免去他們長期住址證明及信貸報告，但為確保申請人的還款能力，一般申請人必須提供他們在英國至少半年來的糧單。他承認有同業最初不熟悉BNO簽證定居計劃，上個月明確清楚政策後已知會業界，並作好準備迎接這股按揭「生力軍」。