Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，該行促成一宗日本成交。有業主出售獨立屋，物業位於大阪港區中央線朝潮橋車站附近。該物業建於2020年，樓齡不足一年，為同區罕見新建物業。獨立屋全棟3層高，實用面積約771呎，三房一廳，地下設有私人車位。物業屬第一種住居地域用途，享獨立土地及物業所有權，適合家庭居住，可世代相傳。物業最後成交價為162萬港元，平均呎價約2,100港元。

獨立屋座落大阪市港區，鄰近多個市郊景點地區，如大阪水族館、天保山摩天輪、世貿中心及日本環球影城等。從獨立屋徒步到最近的車站只需7分鐘，可乘搭中央線直達大阪核心商業區本町站，由獨立屋出發前往大阪心臟地區難波及梅田，只需約20分鐘車程，交通方便。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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