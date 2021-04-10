藝術，很多人懂得欣賞，而我卻識條鐵，只知道不少富豪把藝術視作洗黑錢工具，近年不少西方電影將藝術的洗黑錢另類功能拍出來，但都不夠傳神，因為尚未把香港的藝術世界繪畫出來。

日前彭博報道三星家族持有的藝術品總值27億美元，絕對不是小數目，但翻看2017年劉鑾雄被問到另類投資是否超過200億元，早於70年已活躍藝術買賣的大劉，就豪邁地回應：「你講港紙？梗係唔止啦！」

根據國際藝術新聞網站 Artnews公佈2020年「TOP 200 COLLECTORS（200 大藝術收藏家）」，名單中沒有三星家族。但有趣的是，名單上卻有一班家傳戶曉的香港超級富豪，包括新世界（017）鄭志剛、華置（127）劉鑾雄、中渝置地（1224）張松橋等。大家沒有看錯，當中大部份均是「鋤D會」成員及其家族成員。

有分析指，藝術品是理想且誘人的洗錢工具， 一是藝術品容易隱藏或走私；二是藝術交易是匿名且不公開； 三是價格主觀與容易操縱； 四是行業缺乏監管。而事實上，利用藝術品拍賣背後進行的洗錢手法，層出不窮。

第一種玩法把「不值錢」的藝術品炒至「天價」，方法是通過洗錢組織在不同的拍賣場、安排不同的人，製造假成交，最終利用黑金來支付，黑金就透過藝術洗白了。

第二種手法是貪污式洗錢，假設官員可以控制1億元公帑，就可能成立藝術館，找來市場把「不值錢」的藝術品炒高，例如把1,000萬元的炒至1億元，多出來的9,000萬元就可以落入貪官之手。

第三種是關聯式洗錢，並非買賣雙方獲益，而是為看似非一致行動人士的洗錢。A可提前一兩年大量入手藝術家B的畫，先把黑金變成藝術品，再由洗錢組織安排C和D聯手為藝術B炒出「名氣」，接下來A可以隨時在拍賣場或畫廊，出售藝術家B的作品，並將收益轉移給關聯方，達到洗錢目的。

中國和香港有這麼多藝術投資者，到底是真心愛藝術，抑或疑似上述那一種套路。

十一少

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