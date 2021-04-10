中國對阿里巴巴（9988）開出天價罰單，中國網民叫好，更多要求反壟斷應繼續搞，有必要延燒到美團（3690）、京東（9618）、餓了麼等平台，打擊奸商獨霸銷售渠道，利用大數據優勢，壓榨小商戶謀取暴利。

市監局這次重手打壓，一切源於馬雲衰多口鬧大陸金融制度落後，迫使當局痛定思痛，全面整頓行業生態。想不到行動至今獲得空前成功，甚至得到全國人民真心支持。

仔細讀市監局的《行政處罰決定書》，詳列阿里2015年至2019年網絡零售收入的內地佔比份額，分別為86%、76%、79%、75%、71%，而交易總額亦分別佔整體的76%、70%、64%、62%、62%。雖然數字不斷下跌，但當局指控阿里仍具有市場支配地位，而且有濫用情況。

阿里被查出透過多重獎罰措施，逼商戶「二選一」，若不選淘寶、支付寶平台，就無法參加如「雙11」、「618」等活動，而且搜索曝光率亦會被大減，直接影響商戶收入。文件更指控阿里設有「灰名單」，專門懲罰沒有跟從指示的商戶，會直接取消其參加「聚划算」、「天天特賣」等促銷資格。

正正因為商戶的搜索曝光率受不公平操縱，直接令消費者難以格價，無法作出最佳選擇，因此須依法對阿里處罰，罰金為阿里2019年國內收入4,557億元人民幣的4%，即182億元。

打擊反壟斷叫好叫座，林鄭月娥絕對有必要引入香港。本地最著名的壟斷大企就是TVB，他們逼藝人「二選一」簽壟斷合約，禁止歌手演員在其他電視台出鏡。2013年雖被通訊局裁定壟斷，違反《廣播條例》，但90萬元的罰款明顯沒有阻嚇作用，至今仍有不少藝人投訴TVB有潛規則，就算合約不再明文禁止，只簽一年一Show的藝人仍不敢上其他電視台節目，因為大台明顯有「黑名單」，有與阿里一模一樣的懲罰機制。

黨員老闆黎瑞剛方才公開訓斥TVB，這時林鄭加入戰團是最好不過的時機，既贏大陸歡心，隨時可挽回民望。

程凱

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