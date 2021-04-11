因應武漢肺炎疫情，澳門早於去年向每位居民派發3,000澳門元電子消費券（當地稱電子消費卡），但推出後兩日即出現亂局，有商家收多錢亂加價發「疫情財」，被市民炮轟。

去年4月《澳門日報》報道，消費卡推出僅兩天，已有網民大罵部分超市漠視政府監管，悄然起價，來來、新苗、百佳及新花城等商號成眾矢之的。有傳台山區來來超市於消費卡啟用首日，包裝食用米隨即加價，被街坊投訴。有居民稱到石排灣新苗超市買了一包米，標價116.9元。用消費卡結帳後，竟被對方收取139.9元，當事人即與超市職員理論，最後才退回23元。

另有居民於某區百佳超市購物後發現，消費卡啟用後，平日只需60多元的燒鹹豬手，悄然加至300多元，形容「去餐廳叫一碟都平過你幾倍」。有市民在網上留言：「一直賺大錢企業，就趁你病攞你命，仲恐怖過吸血鬼」。

報道刊登後，澳門消委會表示，消費券推出後，兩日內收到近380宗市民投訴，超過六成是超市涉嫌哄抬物價。 消費者委員與超市負責人開會後，認為涉事超市未能清晰和準確標價，亦不能夠接受標錯價為由，決定即時取消並點名來來超市的誠信店資格，譴責在疫情期間政府推行電子消費券後的抬價行為，完全違背政府期望在艱難時期，短時間內促進本地經濟和保障居民就業初衷。

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