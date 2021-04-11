阿里巴巴 （9988）被判反壟斷罰款，佔2019年境內銷售額4%，或者係當年盈利不足七分之一，數字上未算太入肉，佢錢多的是。市場上面有人覺得壞消息已出，有利今後股價，又有人話中央唔會就咁輕易放過阿里，大家都係估估下。與其估估下，不如深入啲睇成件事，分析中央嘅佈局，同埋件事帶嚟嘅深遠影響。

先睇一睇中央之前定下嘅反壟斷法主要罰則，金額係上一年度銷售額1%以上10%以下，阿里今次判罰佔2019年阿里境內銷售額嘅4%，而唔係肇事業務收入嘅4%，意義上罰得唔算輕，未來要罰，估計以收入4%上下為準，唔多過5%，估計係唔想對市場有太大衝擊。

被罰一次，亦唔代表冇第二次，中央要罰，理由多的是，目前已經打開缺口。科技行業龍頭要更循規蹈矩，只能間中偷吓雞博大霧，十足多年來嘅內房同內銀一樣，如果玩過籠就用反壟斷罰款去「調控」一下。判罰金額出咗，對阿里嚟講唔係好事，證明中央認為阿里夠肥去劏，更曲線證明中央認為阿里增長階段已八八九九，已經進入成熟企業。對小弟嚟講，呢個意義更大，因為中央唔會無緣無故喺一間未養肥嘅企業身上「收成」。

仲要留意嘅係CCASS，上一次花旗喺11月5日由美國搬倉5.82%阿里股份到香港，阿里股價就開始弱勢到而家，去到3月23日花旗持倉沽咗近5%，去到8.51%，跟住3月24日再搬倉9.28%嚟香港。而家新一次搬倉只係過咗十幾日，適逢反壟斷法判罰金額啱啱出爐，斷估阿里沽壓仲未停止。

曲線證明騰訊仍有增長

如果以騰訊（700）個案嚟講，假如有一日被罰收入嘅4%，以2020年計，就相當於純利嘅六分之一左右，數字上同樣影響唔算太大，而今次阿里先罰而騰訊未有類似消息，或許中央仲覺得騰訊盈利有上升空間，未係時候劏。

換轉美團（3690）就唔同了，真係罰起上嚟，2020年收入4%相當於全年嘅非調整EBITDA，影響重大。不過，美團好有先見之明地喺新業務不斷燒錢，甚至燒到打亂章，目的係先懲罰自己都好過阿爺嚟懲罰佢，佢「承諾」未來數季繼續蝕錢，其實係好讓投資者放下心頭大石，真係諷刺。喺反壟斷法層面上，相對安全嘅當然係京東（9618）同快手（1024），至少唔係行業一哥。

逆派餅周期 不利港股

再宏觀啲去睇大市，綜合上述分析，估計今次阿里判罰，中期都係令科指受壓嘅因素。習大大上場後，2015年收緊兩融、人幣一次性貶值同埋熔斷，形成股市三連跌市；2018年打擊華融同埋醫藥、教育行業，而今時今日港股加印花稅、嚴查深房理去到阿里判罰，好明顯係中央逆派餅周期嘅中段。

中央綜合咗上兩次嘅經驗，只會一次比一次聰明，今次當然唔會好似2015年咁樣，個個部門發脾氣式搞冧股市，但今次行軍似乎比2018年更加快刀斬亂麻，今次港股加印花稅，同埋郭樹清話美股泡沫，足證中央針對嘅係境內資金流出海外投資，喺呢個逆派餅周期，港股首當其衝，將繼續比A股同美股更弱，投資者有之前經驗下，反彈市相信更加弱，大家睇路了。

順帶一提，小弟將會重新update facebook賬戶，稍後亦會開設IG賬號，將會有更多即時、長線嘅分析部署可以睇，有興趣嘅話不妨留意了。

晉佳

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