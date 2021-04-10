本港住宅樓價高昂外，寫字樓租務成本亦向來貴絕全球。隨着港鐵南港島綫開通及活化工廈政策出台，黃竹坑近十年來的面貌急速促轉變，過往空置率極高的工廈，在多個地產財團爭相插旗下，令整區新式商廈樓面至少 變身成逾400萬方呎。與中環相隔3個站，惟區內商廈租金徘徊22至25元，幾近中環甲廈三折價，成為大型品牌在中環、金鐘的後勤辦公室(back office)。區內舊式工廈「麵粉」價更搶貴至每呎9,000元水平，與十多年前門可羅雀的荒廢工業區，對比強烈。

步出黃竹坑港鐵站，左側是即將落成的港島南岸，沿着天橋轉向工業區，大大小小的建築地盤穿插於新商廈與舊工廈之間。早於50年代，港英政府為配合本港工業起飛，在港島沿岸填海闢地興建工廠大廈，黃竹坑區亦逐漸發展成輕工業集中地。不過，80年代製造業北移，黃竹坑出現大量空置工廈，2010年政府推出活化工廈政策，容許工廈免補地價改裝或重建為商廈、酒店、藝術工作室等，早年在黃竹坑持有廠地的發展商，期望政策救活工廈。

目前，黃竹坑區至少有3幢活化工廈，老牌發展商協成行旗下的創協坊是其中之一，亦是區內首幢由舊工廈改裝而成的活化工廈。位於黃竹坑道33至35號的創協坊前身為好景大廈，合共2萬方呎的地皮由協成行1953年投得。創協坊租務部（寫字樓及即用辦公室）主管黃景堯指，黃竹坑於50、60年代主要製造塑膠、玩具，70年代轉型為紡織、印刷工業中心，及後廠商因成本問題逐漸北上，工廈多丟空成貨倉。

該廈2012年展開活化工程，耗時三年進行改裝，總面積約24萬方呎，樓高22層，其中18層為寫字樓，4層為零售層，附設超過3萬方呎的租戶專用會所、健身室及空中花園。「南區比較relax，好多外國人居住，可以輕鬆少少，唔使好似中環咁緊張。我哋主題係work–life balance，希望成為有文化色彩嘅商業大廈，並保留少少舊元素。」改裝不比重建簡單，工業大廈窗戶偏細，但寫字樓需要較強採光度，於是將窗戶逐一擴大，同時要翻新貨𨋢、改變洗手間位置。黃景堯坦言工程浩大，「成本同拆咗再起過差唔多錢，不過我哋覺得活化將舊變新趣味多少少。」

現時創協坊的空置率不足一成，租金每呎22至23元，最大租戶是有600名員工的工程公司，因方便處理港島南岸工程而搬入黃竹坑，租用9層共8萬方呎樓面作辦公室。

疫情持續逾年，中環甲廈空置率創新高，相比之下黃竹坑租務反而較穩定，過去一年創協坊僅得一戶畫廊退場。黃景堯相信黃竹坑未來有力爭取成為中環以外的商貿中心，「依家好多大品牌唔需要喺核心地區營運，可以喺度做back office、會計等，將其他部門decentralize嚟呢區。由黃竹坑搭港鐵，只須5、6分鐘到金鐘，大約10分鐘到中環，但相比中區甲級寫字樓租金每方呎徘徊70至100元，黃竹坑商廈租金幾近中環三折，所以可扮演supporting role。」

黃氏指，黃竹坑地鐵站上蓋物業落成後可望帶動另一批新客源進駐，「區內競爭大咗好多，但希望隨住競爭可以提供到服務，帶多啲嘢入區內，好似銀行、律師樓、會計師樓，可以幫到我哋客戶處理日常業務。」據市場消息指，現時如孖士打律師行、菲利普莫里斯、華倫天奴及連卡佛等消費品牌已相繼落戶黃竹坑。安盛保險更大手租用南灣中心14層，隨後連命名權改為安盛匯。

介乎新與舊之間，還有一批建於90年代的新型工廈。藏身於黃竹坑甄沾記大廈的活版印刷及設計工作室ditto ditto，2011年由兩姊妹Donna和Nicole創立，由修讀藝術的妹妹Nicole負責設計，再利用舊式海德堡印刷機進行活版印刷，製作賀卡、明信片等紙藝產品。由於父母早年在黃竹坑開設包裝廠，兩姊妹創業初期為節省成本，只借用公司貨倉作辦公室。「我哋工廠幢大廈70年代興建，是全黃竹坑道最矮的工廈，近年被收購，將會重建成新式大廈。」姐姐Donna所指的舊工廈，是位於黃竹坑道24號的信誠工業大廈，2016年被資深投資者蔡經陽收購，將重建成一幢27層商廈，總樓面約29.39萬方呎。

前年工廈拆卸，兩姊妹需要另覓工作室，礙於兩部海德堡印刷機需使用三相電及大型貨𨋢搬運，只能物色區內新型工廈。「我哋想搵工業大廈，但唔想太舊式，又需要工廠大廈的地台厚度同電源支援先可以配合到機器使用。雖然新型工廠大廈比較難搵，但可以配合公司發展，係好嘅決定，幫到公司形象同配套。」甄沾記大廈1995年入伙，平均呎價6,000元，呎租由15至35元不等，「我哋幢大廈上上下下都有印刷廠、貿易公司、設計公司，唔同類型公司都有，租金算中間，未去到甲級寫字樓嗰啲層次，但工廠大廈中係比較企理嘅選擇。」

新的工作室與昔日舊工廈只有一街之隔，望向窗外，對面地盤的建築工程正進行得如火如荼。自小在黃竹坑出入的Donna見證着工廈拆卸，商廈崛起，感覺黃竹坑有極大轉變，「地鐵開通後，人流或公司類型一路變遷，睇到行業變化緊，多咗好多唔同類型公司、餐飲行業、畫廊，生活元素喺呢個社區一路發展。」她笑言以往在黃竹坑「搵食」艱難，現時有得揀，會多留在本區消費，「有時客人會專登由第二區嚟黃竹坑探索，呢區有空間畀新行業開展生意，嚟黃竹坑好似尋寶嘅感覺。」

踏入創業第九年，Donna表示產品的銷售渠道逐步增加，生意較為穩定，兩年前開始外銷產品到日本，未來計劃拓展更多海外市場。作為追求滿足感多於盈利的文創品牌，她坦言對於黃竹坑的急速轉型有喜亦有憂，

「租金一路上升，鄰近地鐵站又有新樓盤即將落成，繼續發展相信租金對唔同公司都會造成一定壓力。我哋製作除咗in-house生產外，亦有後期配套公司幫手處理工藝及包裝需要，附近印刷公司有時亦會幫忙配合，如果佢哋走咗都幾影響我哋製作，可能會增加營運成本，多咗物流安排。」社區互助的模式有助小企業營運，Donna希望不同行業都可以留守本區繼續發展，否則黃竹坑會失去原有特色。

因應港島鮮有上蓋住宅出售，黃竹坑站上蓋晉環，被視為今年重點新盤，勢成市場焦點，而區內仍有龐大商業樓面將陸續落成，

包括帝國集團以每方呎樓面地價達9,052元高價購入的業勤街地皮，以及仁孚香港仔車廠等項目，區內工作及居住人口即將顯著上升。

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