政府公佈電子消費券四間營運商名單，將向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5,000元的電子消費券，市民透過WeChat Pay、Alipay、八達通、Tap & Go儲值支付工具，可在本地實體店或網店消費使用，涵蓋零售、餐飲、服務行業等。消費券料派錢約360億元，暑假期間接受登記。

根據本港零售及食肆消費模式，大概可以預示那類別是最大贏家。

統計處去年全年零售銷售類別總值為3,264億元，360億元消費券，相當於去年全年零售總值11%。按項目金額最高排序，超市零售額585億元最高，佔比18%，其次是百貨公司及電器及手機等消費品，金額皆超過350億元，佔比超過一成。

五千元電子消費券，擬連續5個月派發，每月一千，相信大部份市民會選擇即派即使，用於日常民生衣食消費，多過儲夠五千先一炮過買iPhone或其他大型電器等，因此超市以至百貨公司會是大贏家，而電器及珠寶首飾反而貢獻有限。

餐飲食肆預計亦是消費券的受惠者。統計處數據，去年疫情下食肆總收益793億元，相當於今年消費券規模的兩倍。中式餐館全年收益289億元、佔比36%，非中式及快餐店分別佔31%及23%，涉及金額為246億及184億元。

黃色經濟圈重心是食肆餐飲、小店以至連鎖超市。派錢不分藍黃，沒有不取的理由，白白便宜這個政府。下半年繼續幫襯黃店之餘，兼用消費券，不是因為便宜，而是良知表態。不要少看每月的千元，一半市民齊心表態，金額已達到180億元，足以撐住黃色經濟圈。

誰是真黃，誰突然藍變黃，市民記在心裡會用腳表態，毋須懶醒捉鬼。

股榮

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