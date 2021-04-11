四間SVF（儲值支付工具）入圍政府5,000元電子消費券計畫，綜合其最新的安排，四間營運商均表明會將額外收益回饋用戶。至於商戶方面，為鼓勵更多本地商戶參與計劃，四間營辦商已同意盡量減免本地商戶安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。

1. WeChat Pay HK推「消費券早鳥訂閱獎賞」

WeChat Pay HK指，會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶，亦會推出多種形式的加碼優惠給予用戶或商戶。其中，「消費券早鳥訂閱獎賞」同日開啟，不過推廣活動詳情則暫未公布。

2. AlipayHK免費申請「商戶碼」

AlipayHK同樣稱，會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。至於商戶則可免費申請「商戶碼」，同時指定商戶可於即日起至消費券有效期間獲減免交易費。

3. 八達通免新商戶安裝費

合資格的新商戶可直接向八達通申請安裝八達通收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用。而當中申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款裝置。

4. Tap & Go免二維碼交易及安裝費

Tap & Go亦公布多項商戶優惠，包括計劃期間會向申請智能POS的商戶豁免Tap & Go二維碼交易及安裝費用、調低Mastercard及銀聯交易費用（只適用於首次申請之商戶）、豁免「智能POS」租機月費。

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