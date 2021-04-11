中港股近月積弱耐人尋味，用滙市角度睇更是離奇，美滙由3月底高位93.45反覆回落1.3%，加上內地經濟數據理想，理論上人民幣應該升值，港股亦應受惠，但人仔於美滙回落期間幾乎無升過，弱過藥煲。「經濟好驚收水，所以股市跌」彷彿已成為無限印鈔年代的新邏輯。

打開人仔幅月線圖，卻是有點啟示。離岸人民幣自去年5月以來兌美元持續升值（圖表顯示為向下），直至今年2月15日升至6.4，剛好到達長期升軌支持，即時轉向重新走貶，A股春節後復市隨即見頂。鑑於中資股佔港股市值已突破7成，人仔一日不轉勢回勇，港股亦難有運行。

弱市下資金會越趨揀擇，有回購托底較為值博。四環醫藥（460）上周五公佈以均價2.0712港元，回購390萬股，涉資807.8萬元，為2019年6月以來首次回購，值得留意；更吸睛的是，四環自年初由1蚊樓下起步，至今已翻一番，管理層仍出手回購股份，值得分析箇中原因。

內地近月熱炒醫美概念，屬於風生水起的「千億黃金賽道」，四環早於2014年已開始佈局，與韓國生物製藥商Hugel簽署肉毒毒素和玻尿酸（即透明質酸）的中國獨家開發和商業化權利，其注射型A型肉毒素「樂提葆」已於去年10月獲藥監局批准上市，為首個在中國上市的A型肉毒素產品。至於代理的Hugel玻尿酸產品預期於今年底前獲批上市，令收入更多元化，日後炒作誘引亦會更多。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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