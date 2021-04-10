喺唔講道理嘅社會之下，首先申述自己立場，我非常反對禁止查冊，我絕對支持資訊要自由開放，公民社會係應該要容許大眾有知情權。

我們當然唔係活喺一個公民社會，不過就算唔係公民社會，管治依然要講規矩，決策都要考慮成本利益。明白政權顧慮，佢哋禁止查冊背後嘅原因係唔想公眾利用查冊機制，搵到一啲骯髒尷尬嘅機密資料，然後被公諸於世。

問題係一刀切禁止查冊實在成本太大，即使唔係為咗踢爆、捍衞知情權，查冊喺一個商業社會實在有不可抹煞嘅功能。

比方說，你買樓都要肯定對家嘅身份，有時因為稅務安排或者涉及上市公司運作，買家唔一定係自然人，而係以公司身份持有。如果無查冊，咁樣你就冇辦法確定對家係唔係公司嘅持有人，呢個漏洞可以觸發無數老千搵食。

收購合併須盡職審查

去到上市公司或者一般金融層面，當你要做收購合併，你一定要做盡職審查，做盡職審查就一定要查冊，知道公司嘅股份比較、董事身份或更多個人資料，了解公司嘅整個架構。

我當然明白非公民社會也有非公民社會嘅運作法則，只不過官僚實在太唔了解背後嘅成本代價有幾大。雖然我非常反對禁止查冊，不過我嘗試站喺官僚嘅立場，也不妨教精你哋，當做一啲技術探討。

官僚其實係可以提高一啲查冊嘅門檻和成本，而不用一刀切禁止查冊。原理就好似以前立法會議員要簽確認書，先可入閘，同樣嘅原理也可以放喺公司查冊。例如，查冊必須清楚表明自己嘅身份同所屬機構，或查冊目的如何。如果查冊嘅目的同用途跟佢本身申報嘅有所唔同，就可以用嚟告佢失實陳述。

法家管治講述，前有國安法，後有洗黑錢條例，基本上有呢兩大法律武器，政權已經玩晒。實在冇必要再做太多餘嘅嘢，我冇義務教精你，只不過有時見到啲嘢做得太蠢，忍唔住講幾句。極權管治，都係有技巧嘅。

渾水

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