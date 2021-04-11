上月底，路透引述消息人士稱，騰訊（700）需就兩大遊戲直播網站，虎牙（HUYA）及鬥魚（DOYU）合併計劃作出讓步，以化解反壟斷疑慮。

日前路透社報道，虎牙和鬥魚在合併後需要在中間設置一個防火牆，不能相互共享用戶數據和個人信息。滿足這個要求不久後，監管部門將批准雙方合併。

去年10月，騰訊宣佈將讓虎牙鬥魚合併，以整合在這兩間公司的持股。當時報道指，鬥魚股東持有的每股鬥魚股票將獲得0.73股虎牙股票。倘若合併獲得批準，兩間公司的股東將分別持有合併後公司約50%的股份，鬥魚將成為虎牙的非上市全資子公司，而騰訊表示，希望將自己旗下的遊戲直播業務企鵝電競與合併後的虎牙鬥魚整合。預計交易將於今年上半年完成。

虎牙和鬥魚是中國首兩大遊戲直播平台，騰訊分別持虎牙36.9%及鬥魚逾三分之一股份，兩間公司市值合共逾100億美元。據MobTech估計，虎牙與鬥魚合計市佔率達80%。消息人士指，監管機構憂慮是次合併將違反壟斷法。

今年2月，國務院推《反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南》，針對互聯網平台經濟領域的經營者集中進行審查，並對違法實施的經營者集中進行調查處理。

對此，虎牙和鬥魚方面沒有任何回應。分析認為，反壟斷指南的出台預示著中國數碼經濟反壟斷趨嚴，平台競爭已邁入全面監管的新階段。

虎牙上周五於美股跌1.9%，報18.43美元；鬥魚跌3.38%，報10.3美元。

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