樓市交投暢旺，帶動市場續錄大額租務成交。其中由「玩具大王」蔡志明家族持有的沙田九肚山寶松苑獨立屋，最新以7.2萬元租出，租金回報高見6.7厘。

中原地產周家傑指，寶松苑一單號獨立屋，實用面積約2,107方呎，業主最初叫租7.38萬元，新近微減約2.4%至月租7.2萬元租出，呎租約34元。

翻查資料，上述物業由資深投資者蔡志明家族於1998年以1,287萬元買入，並於2017年以4,200萬元，透過內部轉讓予姪兒蔡加頌；以蔡氏家族1998年買入價計，租金回報約6.7厘。

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