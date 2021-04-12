樂視網及時任董事長賈躍亭，被北京證監局分別罰款2.406億元（人幣，下同）及2.412億元。

樂視網公告，公司因2007年至2016年財務造假，令2010年首次公開發售（IPO）相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載。

另外，北京證監局指該公司未按規定披露關聯交易、未披露為樂視控股等公司提供擔保事項；未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況；以及2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。

而有關欺詐行為，涉樂視網及賈躍亭在內14名高層，當中樂視網被罰2.406億元，賈躍亭被罰2.412億元，其餘高層被罰3萬元至60萬元。

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