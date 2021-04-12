早前多間上市公司延遲發放業績，與要停牌。其中保利協鑫（3800）多次延期再延期。保利協鑫公佈指，正與核數師解決問題，現階段無法確定及發佈2020年度業績，董事會亦延期直至另行通知。

保利協鑫指上周五（9日）收到核數師德勤•關黃陳方會計師行的信函，德勤在審計過程中遇到問題，並要求審核委員會參與解決，審核委員會正在與核數師及公司管理層合作解決問題，以最終確定2020年度業績。董事會稱認為由於未決問題的不確定性，目前不宜公佈未經審計的管理賬目，並將在可行情況下通知股東業績的準備及發佈進度。

保利協鑫由月初至今，為已第3次宣佈延發業績。前兩次宣佈延發業績時，均有指出業績預定公佈日期，惟今次則再無強調延遲至確實日期再公佈的說法。

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