儘管環球經濟不景氣，加上本港連續11年蟬聯全球樓價最難負擔市場，惟運房局最新於立法會財務委員會指，截至去年3月底，全港有36人持有逾100個物業或以上；另持有1個物業的人士亦錄165萬人。

運房局新近初步回覆立法會財務委員會時指，據稅務局資料，截至去年3月底，本港有36人以個人名義全權、聯權或分權持有101個或以上物業，較2016及17年度、即5年前的34人，增約5.9%。

至於擁有1個物業的人數亦有165萬人，較5年前160萬人升約3%，帶動整體業主人數錄211萬人。值得留意的是，數據就每個聯權或分權物業，每位以個人名義擁有該物業的人士均視為擁有一個物業，因此總人數會比物業總數多。

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