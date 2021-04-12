內地積極研究數碼人民幣，《彭博》引述知情人士報道，稱美國總統拜登團隊關注數碼人民幣會否衝擊美元作為全球儲備貨幣的地位。美國財政部、國土安全部拒絕回應。

報道指出，美方官員目前不擔心數碼人民幣對現時全球金融體系帶來即時挑戰，惟希望先了解數碼人民幣的分發及使用，能否繞過美國制裁使用。據報道，美方官員確信人行並非藉數碼人民幣規避美國制裁。

人行目前已經在內地各個城市試推數碼人民幣，有望成為首個發行虛擬貨幣的主要央行，預計明年2月在北京舉行的冬奧期間進一步推出。

數碼人民幣計劃細節未落實，內地近日與環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）設立合資公司，意味數碼人民幣有可能在現今金融體系之內運作。SWIFT 2月份報告顯示，人民幣國際支付份額由1月的2.42%，回落至2.2%；人民幣國際支付排名維持全球第五。

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