工商物業近期交投回升，惟市場亦續有蝕讓個案。連鎖麵包店「大班麵包西餅」最新市傳以4,750萬元，沽出旺角地舖，8年賬面蝕逾「三球」離場。

市場消息指，旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖及入則閣，地舖連入則閣面積共1,400方呎呎，原業主大班麵包西餅最初叫價6,000萬元放售，新近大減1,250萬元或約20.8%，至4,750萬元易手，呎價約33,929元。據了解，大班麵包西餅將於售後租回舖位，每月租金為13.5萬元，租金回報約3.4厘。

資料顯示，大班麵包西餅於2012年7月以5,080萬元購入上址，持貨逾8年，賬面蝕330萬元或約6.5離場。

英皇上環Centre Hollywood呎租25元起招租 入場月租僅1.81萬

英皇國際（163）旗下上環全幢服務式辦公室Centre Hollywood最新推出招租，意向呎租由25元起。

中原工商舖梁嘉榮表示，位處上環荷里活道151號Centre Hollywood，樓高25層，單位面積介乎724至1,602方呎，意向呎租由約25元起，即入場月租約1.81萬元；另加管理費。因應市況不景氣，業主特意提供多項優惠，包括水費全免及每月最多3,000元電費津貼，以減少租客租金成本。此外，業主更提供不同類型租務優惠，如一年短期租約等。

上述Centre Hollywood由英皇國際於2019年6月，斥資5.95億元向香港國際建投（687，前稱泰昇集團）購入；以物業總面積約32,727方呎計，呎價約1.81萬元。

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