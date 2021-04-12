美國表明支持烏克蘭，俄羅斯、白俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境；以色列警告美國不要重返伊朗核協議，並在月初以水雷襲擊伊朗一艘貨船；日本明言要研究自衛隊在台海發生衝突之際，如何協助美軍，中國軍機戰艦仍然不斷進出台海。

以色列及伊朗都在叫美國做嘢，伊朗話要重返核協議就唔該爽手啲；以色列警告美國不可重返協議，否則不排除開打。結果在美伊重啟核協議談判之際，以色列出手。其後美國防部長訪問以色列，承諾與以色列共同推進伊朗核協議談判，並確保以色列軍事優勢。共同推進，就意味協議條款上以色列可以出聲。談判能否順利完成，存疑。一旦談判失敗就有戲睇。

烏克蘭方面，拜登同普京公開互窒，擺出各不相讓姿態。烏克蘭及白俄羅斯一帶，是俄羅斯與歐洲列國之間的緩衝地。美國有意推動烏克蘭加入北約，歐洲列國對此意見不一。因為若烏克蘭加入北約，俄歐之間就幾乎沒有緩衝地，將直接面對面，有衝突歐洲就有義務幫拖；若非成員國，出事俄羅斯可以話冇啲咁嘅事，只係親俄武裝份子自把自為，歐洲亦可隻眼開隻眼閉。

但上個月烏克蘭總統澤連斯基簽署一份聲明，要求親俄武裝份子佔領的克里米亞及塞瓦斯托波爾歸還本國。背後若無美歐支持，斷不敢失驚無神撩普京隻揪。問題在為何要選擇此時間點？如此則要聯繫到伊朗核協議談判。烏克蘭是俄歐之間緩衝地，伊朗則是俄羅斯重要盟友。自蘇聯解體後，俄羅斯在中東影響力式微。餘下伊朗、敘利亞兩個盟友構成鐵三角，作為高加索能源走廊睇場，對俄羅斯利益影響重大。

當美國要與伊朗重啟核協議談判，意味對俄羅斯的盟友稍有放鬆。如此過去時機未到的北約東擴，現下就有位插針。美國對伊朗放一口，或換取俄羅斯默許烏克蘭加入北約。這種事不會宣之於口，不會白紙黑字列明，只有憑實力爭持，最後俄羅斯可能伊朗又要烏克蘭又要；美國拉烏克蘭入場後對伊朗反口亦講唔定。

美俄為烏克蘭發生衝突機會極低，姿態只是談判桌上壓價用，真正危機在台海、南海。適逢世界主要大國美歐俄各自為劃分勢力範圍盤算，心思精力暫投於此，地球另一面會出現秩序真空。當然不是現下，因即將踏入颱風季節，問題起碼在入冬才顯現，尤其如果美國在俄伊問題上節節失利。

Mr. Tregunter

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略