獎門人講得啱，ViuTV的確冇得同tvb比。

首先是觀眾群唔同。以昨晚為例，佬編在長輩屋企家庭聚餐後，電視剛好首播《開心大綜藝》。十年如一日的戲仿、互串，睇頭10分鐘，卻好像看到了永恆，差點以為回到了幾十年前。

只見幾個叔父輩笑到口沫橫飛，後生一輩及師奶群都不忍打擾，默默離席拿出電話iPad，圍埋一齊睇口罩小姐選舉。有幾個還說聽日記得睇番Chill Club，因為有Mirror與Error。You see？根本就冇乜人會準時坐定係電視前面睇Viu。大膽講一句：ViuTV，網絡世界的幻像而已。

再講節目質素，由早年的《瑪嘉烈與大衛》、《啪啪聲，太好聽》，現在的《暖男爸爸》、《膠戰》，ViuTV節目的質素，老實說，就是樣樣亦太一般，無一欄可自滿。低成本制作，話題性和熱度卻大勝TVB，講到尾就是嘩眾取寵，小眾市場的笑話。

反觀無綫，《愛回家》，還有，er，yes，《開心大綜藝》，入面粒粒巨星，套套大製作。尤其是《開心大綜藝》，單論開場那種湖南衛視式的一大班人歌舞，ViuTV已經做唔到啦，數來數去都係得強尼、駱振偉、Shirley Shum，點比？

再講歷史，TVB大大話話五十幾年。小時候去朋友屋企玩，當時大家慣性睇無線，還有之後的Netflix，一直至到近一兩年，才統統轉晒做藍Viu。現在一班人打邊爐，例牌睇《膠戰》、《全民造星》。

現在Mirror紅了，廣告代言多到像繁星多不勝數，很多人就說TVB out了，應該早日收檔。但流行推翻經典，要靠大腦碰撞，即使TVB真的鯨落入大海，至少也可以化作反例與養份，希望大家能夠show some respect。

寫到這裡，突然醒起曾志偉點解會上到位，笑到佬編靈魂醒覺出笑容。TVB，R.A.P.

佬訊

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