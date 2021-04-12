據運輸及房屋局數字顯示，過去5年，全港共有3,249伙實用面積少於215方呎的納米樓落成，2019年更多達982伙，佔年底落成量7.2%，5年內急增逾11倍。政府最新數字顯示，2020年落成的納米樓回落至799伙，按年減少18.6%，佔年底落成量亦降至3.8%。

去年納米樓落成最多的地區為九龍城，涉160伙，其次是中西區及深水涉，分別涉116及115伙。去年底私人住宅落成量20,888伙，較2019年13,643伙大減53%。政府預測，未來5年私樓落成量有9.23萬伙，平均每年1.85萬伙。

資深投資者林一鳴認為，納米樓的落成量，主要與政府的按揭政策有關。在「林鄭Plan」未推出的時候，400萬元樓價以下才能做到九成按揭，故此市場上很多人因為不夠錢支付首期，只能夠購買400樓價以下的物業，而400萬元樓價的面積當然是納米樓；但現在600萬至800萬的物業都可以做到九成，800萬1,000萬元做到八成，於是市場上最受歡迎就變成600萬至800萬元的樓，其次是800萬至1000萬元，較少人買納米樓了。因此，林預計納米樓落成量已見頂。

中大學經濟學系副教授莊太量亦指，過去樓價越高，納米樓供應越多，但過去兩年樓市比較差，相信發展商會減建納米樓數量，故相信未來一、兩年納米樓的落成量會大幅下跌。

中大學商學院高級講師李兆波認為，近年樓價高企，發展商走頭無路下才劏細新盤出售，惟在疫情及政府2019年放寬住宅物業按揭成數（坊間稱為林鄭Plan）夾擊下，市民毋須再「搞到乞衣咁，房都冇埋」，令納米樓需求大減。

李兆波又指，疫情下沒有遊客，不少酒店房劈租求存，部份月租低至數千元，納米樓面對酒店房的競爭下，租值已出現下跌，儘管樓價回升，納米樓趨勢仍會向下。事實上，大埔嵐山一個低層僅165方呎的納米樓，下年度租值約6.32萬元，按年下跌10%，跌幅比十大屋苑同期跌幅3至6%為大。

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