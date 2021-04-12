新盤市場欠缺大型全新項目，購買力流入一手餘貨。南豐集團及豐資源發展的南區壽臣山深水灣徑8號，項目錄分層戶以3.75億元成交，呎價逼9萬元歷史新高。

按一手成交紀錄冊顯示，深水灣徑8號2座15樓C，實用面積4,214方呎，以3.75億元成交，實用呎價8.9萬元，成交不連車位，是次呎價創下項目推售以來歷史新高，打破早前一個花園特色戶B單位成交呎價紀錄，該單位實用面積為7,568方呎，售價6.05億元，呎價8萬元，呎價再高出約11%。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，超級豪宅地段矜罕，預期未來恢復通關後，豪宅市道交投加暢旺，預計項目成交呎價會繼續破頂。項目暫售出16個單位，一共套現約41.9億。

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