疫情重挫全球經濟，大大影響工商物業市場。戴德梁行最新報告指，本港首季寫字樓租金按年下跌約17.6%，而待租率更升至14%，涉及約950萬方呎樓面，創近17新高；另首季整體商舖租金按年跌14%。該行預料，寫字樓租金將持續下調至2023年才有望回升；至於商舖租金即將見底，其中料以餐飲業率先反彈。

戴德梁行公佈本港首季寫字樓及商舖租賃表現，期內寫字樓租金按年跌17.6%，並較2019年第一季租金高峯期下跌24.4%。至於首季市場待租率升至14%，涉約面積約950萬方呎，屬2004年第二季、即近17年新高；另寫字樓負吸納量單季錄得90萬方呎，其中頂租樓面佔約21%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，市場陸續有新供應推出，而吸納量未見改善下，相信寫字樓租金跌勢持續，惟今年跌幅將收窄至全年整體回調約8%至13%。

他表示，儘管在家工作（WFH)或成新常態，而相關情況將於未來數季有定案，但相信可長期WFH的人口僅佔最多兩成，企業對寫字樓需求依然存在。不過，寫字樓負吸納量需待經濟好轉才有望改善，料至少兩年時間回復。

蕭亮輝補充，據該行紀錄，中資2013年租購中區甲廈比例約13%，至2018年已升至近20%；相信受大灣區發展、中資來港上市等因素推動下，中資於核心區甲廈佔比持續上升。

商舖方面，所有主要零售區舖租按年租均錄雙位數跌幅，包括銅鑼灣及中環分別回落35%及30.5%。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，本港商舖租金跌幅即將見底，料上半年各個核心區舖租將回調最多一成，而下半年則維持平穩；其中餐飲業將率先跑出，料上半年相關舖租可錄最多5%升幅。

林應威續指，目前市場仍以短租為主，業主普遍傾向待兩地通關、旅客重臨始考慮長租，而有部份大面積舖位業主亦有意作結構上改動，分拆出租；加上政府消費券推出將對零售市況有一定刺激，相信商舖市況將持續改善。他又提及，早前不少國際品牌退租，並有日資租客趁機擴張，但相信外資對本港市場仍有興趣，料市道回穩，相關品牌將會重返本港據點

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